Film "Listy do M." ma być hitem jesieni. Jednak stroje gwiazd przybyłych na premierę nie są niestety na miarę hollywoodzkich premier.

Miłym zaskoczeniem była kreacja dawno niewidzianej Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Aktorka w skórzanej bluzce i szyfonowej, transparentnej spódnicy wyglądała naprawdę pięknie. Ciekawie wyglądała także Katarzyna Zielińska w czerwonej sukience z baskinką.

Kasia Bujakiewicz postawiła na klasyczną, czarną sukienkę, która niestety dodała jej lat i... kilogramów. Najbardziej jednak zasmuciła nas Roma Gąsiorowska, która do tej pory zawsze wyglądała niebanalnie. Rozumiemy, że błogosławiony stan zmusza do zmiany stylu, ale wybór turkusowej sukienka z tafty, nie był naszym zdaniem zbyt trafionym.

