Izabela Janachowska wraca do "Tańca z Gwiazdami"

I to największe zaskoczenie tego sezonu! Do tej pory związana z TVN gwiazda wraca do korzeni czyli show, które przyniosło jej największą popularność. Tym razem jednak nie w roli tancerki, zaś prowadzącej!

Od jakiegoś czasu dojrzewałam do zmian. Czułam, że są mi potrzebne, żeby dalej się rozwijać. Nie ukrywam, że jest to ważny moment w moim życiu i karierze. Nie spodziewałam się tylko jednego – że mój transfer wywoła aż tyle emocji. Również u mnie. Kiedy ogłoszono, że dołączyłam do ekipy Polsatu, tak mnie przytłoczył medialny szum, że ze stresu na cały dzień schowałam się w domu pod kołdrą - powiedziała Iza w rozmowie z magazynem "Party".

Ponadto - gwiazda szykuje się również do nowego programu, który poprowadzi w Polsacie, oczywiście o tematyce ślubnej! Czekacie?