Andrzej Piaseczny pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"? Artysta komentuje! 

To już pewne! Andrzej Piaseczny nie pojawi się w kolejnej edycji "The Voice of Poland" ! O tym, że lubiany przez widzów juror zniknie z muzycznego talent-show media informują już od kilku dni. Plotkowano, że w producenci postanowili zmienić skład jurorski przed dziewiątą edycją programu. Teraz okazuje się, że Andrzej Piaseczny sam podjął decyzję, że nie będzie jurorem w najnowszej odsłonie "The Voice of Poland". Dlaczego? Andrzej Piaseczny tłumaczy, dlaczego znika z "The Voice of Poland" Popularny juror w rozmowie z magazynem "Prestiż. Magazyn Szczeciński" przyznał, że nie pojawi się w dziewiątej edycji "The Voice of Poland", jednak nie wyklucza, że będzie jurorem w kolejnych odsłonach show! W tym programie już także nie wystąpię, zrezygnowałem. Nie mówię jednak, że na zawsze. Kto wie - być może zabraknie widzom na jurorskim fotelu mnie i mojego specyficznego poczucia humoru. Wtedy zobaczymy, co przyniesie życie- zdradził Andrzej Piaseczny. Żałujecie, że Andrzej Piaseczny znika z "The Voice of Poland"? Przypominamy, że 9. edycja muzycznego talent-show pojawi się w jesiennej ramówce TVP2.