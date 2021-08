Maciej Dowbor ściął włosy i pozbył się brody! Fanki apelują do Koroniewskiej: "Pilnuj męża"!

Maciej Dowbor wrócił do swoje dawnego wizerunku? Od nieco ponad roku mąż Joanny Koroniewskiej zaczął zapuszczać nie tylko włosy, ale i brodę. Pokaźny zarost i dłuższa fryzura szybko stały się znakiem rozpoznawczym dziennikarza, który w dobie pandemii podbił media społecznościowe wywiadami - zwanymi "domówką" - nagrywanymi z jego żoną i ulubieńcami z polskiego show-biznesu. Teraz jednak gwiazdor postanowił zaskoczyć fanów i pochwalił się efektami metamorfozy. Jak się okazuje, Maciej Dowbor pozbył się swoich charakterystycznych cech wyglądu i dosłownie w kilka minut - jak uważają internauci - odmłodniał o 20 lat! Odmieniony dziennikarz nie może opędzić się od komplementów, a fanki już ostrzegają Joannę Koroniewską.

Jak teraz wygląda Maciej Dowbor? We własnej ocenie jak... "inny człowiek"!

Maciej Dowbor wie, jak trzymać swoich fanów w napięciu. Słynny dziennikarz i mąż Joanny Koroniewskiej w poniedziałek rano opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z fotela fryzjerskiego, dając znać, że na jego głowie szykuje się prawdziwa rewolucja, jednak efekt końcowy, postanowił zachować jeszcze na chwilę w tajemnicy...

Coś tu się szykuje😬😬😬 To jak ciąć ?! Krótko czy długo??? Czy będę odważny?! - pytał internautów.

Jak się okazuje, ten wpis poróżnił obserwatorów Macieja Dowbora, a w komentarzach nie brakowało głosów za krótkimi włosami, jak i długą, dobrze znaną fanom fryzurą. Koniec końców dziennikarz postanowił udowodnić, że należy do tych odważnych i poddał się prawdziwej metamorfozie, obcinając włosy i... pozbywając się charakterystycznej brody! Kiedy po kilku godzinach pokazał jej efekty, internauci - a w szczególności internautki - byli pod ogromnym wrażeniem!

Czary-mary, hokus-pokus - Marylka Duda zakręciła czarodziejską różdżką i BANG‼️‼️‼️😂😂😂 I jak?! Może być?! Żegnajcie długie kudły i broda. 😢😢😢 - napisał Maciej Dowbor. - Inny człowiek co? Mnie się podoba. No to teraz koniec z długimi włosami, ale siwizna pozostała, żeby nie było - dodał w opublikowanym filmiku.