Wraca "Love Island. Wyspa miłości". Nowa edycja rusza w te wakacje!

Świetna wiadomość dla fanów "Love Island. Wyspa miłości"! Randkowe show już wkrótce znów pojawi się na antenie Polsatu. Okazuje się, że premierowy odcinek programu zostanie wyemitowany jeszcze w te wakacje. Kiedy dokładnie wystartuje "Love Island" i w jakie dni będzie pokazywany hit stacji? Teraz wszystko stało się jasne. Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island 4" w sierpniu w Polsacie

Widzowie Polsatu do tej pory mogli zobaczyć trzy edycje "Love Island". Fani z pewnością doskonale pamiętają, że ostatnią odsłonę programu wygrali Caroline i Mateusz, a ich związek trwa do dziś. Teraz z pewnością wszyscy zastanawiają się, kiedy Polsat pokaże nową, czwartą już edycję randkowego show. Do tej pory wiadomo było, że "Love Island 4" trafi do jesiennej ramówki stacji, ale teraz media podały konkretną datę premiery!

Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl pierwszy odcinek czwartej edycji "Love Island" zostanie wyemitowany już 30 sierpnia!

Portal informuje, że pierwszy odcinek programu zobaczymy w poniedziałek (30 sierpnia) tuż po emisji "Tańca z Gwiazami". Randkowe show będzie pokazywane od poniedziałku do piątku, oraz w niedzielę ok. godziny 22:00. "Love Island" po raz kolejny poprowadzi Karolina Gilon.

W sieci pojawiła się już krótka zapowiedź nowego sezonu "Love Island" z której wynika, że uczestnicy czwartej edycji zamieszkają w nowej willi w Hiszpanii.

Będziecie oglądać nowy sezon "Love Island"? My z pewnością! Już nie możemy się doczekać pierwszego odcinka programu Polsatu!

