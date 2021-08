To będzie dla niej pracowity sezon. Już we wrześniu Izabela Janachowska zadebiutuje w nowej roli

– prowadzącej „Taniec z gwiazdami” w Polsacie. Nie ukrywa, że jest szczęśliwa: wiedzie jej się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym - w tym roku z mężem Krzysztofem Jabłońskim obchodzą dziewiątą

rocznicę związku. Jednak jej transfer do Polsatu zaskoczył wszystkich. Zrezygnowała z robienia ślubnych programów w TVN Style i TLC, aby zostać trzecią prowadzącą „Taniec z gwiazdami”. Skąd ta decyzja?

Od jakiegoś czasu dojrzewałam do zmian. Czułam, że są mi potrzebne, żeby dalej się rozwijać. Nie ukrywam, że jest to ważny moment w moim życiu i karierze. Nie spodziewałam się tylko jednego – że mój transfer wywoła aż tyle emocji. Również u mnie. Kiedy ogłoszono, że dołączyłam do ekipy Polsatu, tak mnie przytłoczył medialny szum, że ze stresu na cały dzień schowałam się w domu pod kołdrą!

Jednak "Taniec z gwiazdami" to nie jedyny projekt, który Izabela Janachowska będzie realizować w telewizji Polsat! Gwiazda zdradziła nam szczegóły!

Zobacz także: Izabela Janachowska w sportowej stylizacji wybrała się po bułki! Zdjęcia paparazzi

Nie tylko "Taniec z gwiazdami". Izabela Janachowska będzie gwiazdą kolejnego programu!

Wiadomość o transferze Izabeli Janachowskiej z telewizji TVN do telewizji Polsat, była jedną z najbardziej elektryzujących informacji ostatnich miesięcy! Jak się okazało, gwiazda razem z Pauliną Sykut-Jeżyną oraz Krzysztofem Ibiszem, poprowadzi "Taniec z gwiazdami". Szybko pojawiły się plotki, że być może nowa prowadząca "wygryzie" Paulinę Sykut-Jeżynę. Te pogłoski jednak zostały przez Izabelę Janachowską zdementowane!

- Uspokajam, nikogo nie wygryzłam! Show będziemy prowadzić we troje: ja, Paulina i Krzysztof (Ibisz – przyp. red.). Co więcej, o tym, kto jest w którym programie i w jakiej roli, decydują dyrektorzy stacji. I całe szczęście, bo nigdy nie chciałabym podejmować takich decyzji. Kocham pracę przed kamerą, to jest mój żywioł i na niej chcę się skupić. Najważniejsze było dla mnie to, że w Polsacie, poza prowadzeniem „Tańca z gwiazdami”, będę mogła nadal realizować się w tym, co kocham – w weddingu - powiedziała w rozmowie z "Party" Izabela Janachowska.

East News/VIPHOTO/Piotr Molecki

Co zatem będzie jeszcze robić gwiazda? Poprosiliśmy, by Izabela Janachowska zdradziła nam jakieś szczegóły.

- To będzie produkcja z ogromnym rozmachem, takiej realizacji nie podjęła się dotychczas żadna stacja w Polsce. Pierwszy raz od trzech lat, odkąd zaszłam w ciążę, będę mogła robić coś tak imponującego. Warto było czekać na taką szansę. Myślę, że Chrisek już na tyle podrósł, że będzie świetnym kompanem moich podróży i… moją prawą ręką (śmiech) Cieszę się, że zrobimy coś, co będzie nie tylko pełną wzruszeń i radości rozrywką, ale też realną pomocą dla młodych par" - powiedziałą gwiazda.



Castingi trwają, a stacja Polsat szuka osób, które mają wyjątkową historię i z różnych powodów nie mogą zorganizować swojego wymarzonego ślubu i wesela. Zgłoszenia można przesyłać na adres:

twojewesele@weddingdream.com.



Instagram

Izabela Janachowska to jedna z najbardziej lubianych gwiazd polskiego show biznesu! Teraz będziemy widywać ją na antenie telewizji Polsat w roli prowadzącej "Tańca z gwiazdami". Jednak gwiazda szykuje jeszcze duży projekt, związany z tematyką ślubną. Więcej szczegółów na ten temat przeczytacie w najnowszym numerze "Party".