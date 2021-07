"Taniec z gwiazdami": Izabela Janachowska chce wygryźć Paulinę Sykut-Jeżynę? Tancerka komentuje

We wrześniu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" po raz 12. zagości na antenie telewizji Polsat. Choć znamy już wszystkie nazwiska gwiazd których zmagania zobaczymy na jednym z najbardziej rozgrzanych parkietów w Polsce, okazuje się, że produkcja przygotowała dla nas jeszcze jedną niespodziankę. Jak donosi portal Pomponik.pl, w programie zobaczymy gwiazdę innej stacji - Izabelę Janachowską, która w "Tańcu z Gwiazdami" emitowanym jeszcze wtedy w TVN zaczynała swoją medialną karierę. Teraz ślubna ekspertka i tancerka ma jednak wystąpić w zupełnie innej roli - bo prowadzącej! Co z Pauliną Sykut-Jeżyną, która do tej pory stała przy ramieniu Krzysztofa Ibisza? Izabela Janachowska odchodzi z TVN do Polsatu! Będzie prowadzącą "Tańca z Gwiazdami" Przez lata ratowała przyszłe pany młode z opałów, pomagała wybierać suknię i gasiła każdy pożar - nawet już w dniu ślubu. Izabela Janachowska , która dała się poznać widzom TVN jako piękna tancerka oraz wedding plannerka, odchodzi ze stacji na rzecz zupełnie nowych, zawodowych wyzwań! Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" jest więc dla mnie jak powrót do domu, do korzeni. Ale wracam w całkiem nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie. Trema prowadzącej to coś zupełnie innego, niż nerwy, jakie przed występem czuje tancerka. Ale bardzo się cieszę na to nowe zadanie. I jestem wdzięczna, że będę mogła liczyć na wsparcie tak doświadczonego duetu, jak Paulina i Krzysztof. Kochani, jesteście na mnie gotowi? Mam nadzieję, że zasłużę na "dyszkę" od widzów! - zdradziła z uśmiechem w rozmowie z portalem Pomponik.pl Izabela Janachowska. Co więcej, jak informuje portal powołując się na swojego informatora, "Taniec z...