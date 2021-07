Oliwia Bieniuk nie idzie na studia i stawia na show biznes! "Treningi do Tańca z gwiazdami pochłoną sporo czasu"

Oliwia Bieniuk udzieliła obszernego wywiadu dla Vivy!, w którym po raz pierwszy odniosła się do zarzutów, jakie ponad rok temu, usłyszał jej tata. Jarosław Bieniuk był podejrzany o popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Kobieta, która okazała się być znajomą mężczyzny, oskarżyła go o brutalny gwałt i podanie narkotyków. Były piłkarz trafił nawet do aresztu, ale szybko z niego wyszedł. Równie szybko okazało się również, że Jarosław Bieniuk nie dopuścił się gwałtu na oskarżającej go o ten czyn kobiecie. Sprawa została umorzona, a mężczyzna od samego początku podkreślał, że jest niewinny. Oskarżenia te są nieprawdziwe i formułowane wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści materialnych - pisał w swoim oświadczeniu Jarosław Bieniuk. Zobacz także: Oliwia Bieniuk została modelką! Na sesji zdjęciowej wyglądała jak profesjonalistka Oliwia Bieniuk po raz pierwszy odniosła się do głośnej sprawy związanej z jej tatą Oliwia Bieniuk w wywiadzie dla Vivy! odniosła się do tych wydarzeń. To z pewnością nie był łatwy czas dla całej rodziny. Córka Jarosława Bieniuka oczywiście była w szoku, kiedy dowiedziała się o zarzutach, jakie stawiane są jej tacie. Wierzyła jednak, że wszystko się ułoży. Ja nie wierzę w te zarzuty. Teraz, kiedy tę sprawę wyjaśniono w sądzie, nie muszę go tłumaczyć. Ale zawsze wierzyłam tacie, choć kiedy to wszystko się zaczęło, byłam w szoku. I długo do mnie nie docierało to, co się dzieje. Z czasem jednak nabierałam przekonania, że tata wygra i wszystko się ułoży - powiedziała Oliwia Bieniuk w wywiadzie dla Vivy!. Oliwia w rozmowie z Krystyną Pytlakowską wyjawiła również, jakim tatą jest Jarosław Bieniuk. Jest surowy, ale bardzo opiekuńczy i konsekwentny. Kocha nas i...