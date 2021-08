"Przyjaciółki" wracają z 18 sezonem. Do ekipy serialu dołączyła znana i lubiana aktorka!

Telewizja Polsat planuje pokazać osiemnastą serię "Przyjaciółek" w jesiennej ramówce 2021 roku. Nowa odsłona serialu będzie pokazywana o tej samej porze, co w poprzednich sezonach, czyli w czwartki o godz. 21.10. Do obsady dołączy aktorka znana z takich produkcji jak: "Brzydula", "O mnie się nie martw" czy "Mamuśki".

Wielkie rewolucje w życiu "Przyjaciółek". W obsadzie nowe twarze

„Przyjaciółki” to opowieść o czterech kobietach. Każda z nich jest inna - różni je sytuacja życiowa i problemy, którym muszą stawić czoła. W rolę tytułowych „Przyjaciółek” wcielają się Joanna Liszowska, Anita Sokołowska, Małgorzata Socha i Magdalena Stużyńska. Co ciekawe, Socha grająca w serialu postać Ingi, zdradziła ostatnio, że miała zagrać zupełnie inną bohaterkę.

W nowym 18. sezonie "Przyjaciółek" oprócz głównych bohaterów, będziemy mogli oglądać również Katarzynę Ankudowicz, która dołączyła do serialu. Aktorka zagra rolę Ewy Matys, czyli właścicielki salonu fryzjerskiego. Ewa pojawi się na drodze Patrycji (Joanna Liszowska), kiedy ta będzie potrzebowała pomocy. Z dnia na dzień zostanie bez pracy, bo właściciel lokalu, w którym miała swój salon fryzjerski, wypowie jej umowę bez żadnego ostrzeżenia. Pati będzie mogła zapewne liczyć na wsparcie przyjaciółek, które pomogą w szukaniu nowego lokalu. Nie będzie to jednak takie łatwe. Wtedy Patrycja trafi do salonu Ewy, gdzie znajdzie zatrudnienie.

Instagram, Katarzyna Ankudowicz

Katarzyna Ankudowicz nie kryje swojej ekscytacji z dołączenia do tak kultowego serialu.

To już oficjalne!

Dołączam do obsady kultowego serialu @przyjaciolkipolsat w @polsatofficial 🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️ Moja postać to Ewa Matys, – właścicielka salonu fryzjerskiego. Ewa nieoczekiwanie pojawi się na drodze Patrycji (Joanna Liszowska), czy się zaprzyjaźnią? Oglądajcie! - zachwyca się nową rolą Kasia Ankudowicz

Problemy zawodowe to nie jedyne problemy, jakie czekają fryzjerkę - w życiu Patrycji ponownie pojawi się Artur. Niestety kobieta nie będzie już nim zainteresowana. Wobec tego kucharz przerzuci się na drugą z tytułowych przyjaciółek - Ankę! Podczas wizyty w kancelarii prawniczej, porwie ją do tańca, co nie spodoba się Pawłowi. Za to do życia Kochan ponownie zawita jej były mąż Wiktor (grany przez Pawła Deląga), a to zwiastuje kolejne kłopoty.

Instagram, Joanna Liszowska

Do obsady dołączy również Paweł Ławrynowicz, który wcieli się w rolę Konrada, nowego przełożonego serialowej Zuzy. Okaże się, że kobieta dobrze go zna, ale raczej z tej negatywnej strony. Ingę czeka porcja wzruszeń i zaskoczeń, gdyż jej młody kochanek Sajmon postanowi się oświadczyć. Za to rezolutna Dorotka oznajmi wszem i wobec, że ma śmiały plan. Otóż zamierza się wyprowadzić ze swoim ukochanym Sławkiem na Zanzibar! W nowym sezonie na pewno nie zobaczymy już Nicole Bogdanowicz, czyli serialowej Julki, która podjęła decyzję o odejściu z produkcji telewizyjnej.

Premiera pierwszego odcinka 18. sezonu "Przyjaciółek" już 2 września o godzinie 21:10 na antenie Polsatu.

