"Taniec z gwiazdami": Znamy wszystkie pary 12 edycji show. PEŁNA LISTA

We wrześniu na antenie Polsatu ponownie zagości "Taniec z gwiazdami". Będzie to już 12. edycja tego tanecznego show, a tak naprawdę 25. seria, licząc wszystkie edycje włącznie z tymi emitowanymi w telewizji TVN. Jedną z niewiadomych do tej pory była lista tanecznych par. Telewizja Polsat stopniowo ujawniała jakie pary zawirują na parkiecie, tym samym podsycając zainteresowanie programem. My już wiemy, kto z kim zatańczy! Trzeba przyznać, że w niektórych przypadkach połączenie osobistości medialnych z tancerzami robi zaskakujące wrażenie.

Poznaj wszystkie pary 12. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Przez parkiet "Tańca z gwiazdami" przewinęło się do tej pory mnóstwo znanych nazwisk, lecz nadal nie brakuje chętnych, aby wystąpić na najsłynniejszym tanecznym parkiecie w Polsce. Niedawno opublikowaliśmy pełną listę uczestników 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". Pomiędzy gwiazdami zaczęły rodzić się pierwsze przyjaźnie. Co więcej, od samego początku celebryci wzajemnie wspierają się w tej trudnej profesji, jaką jest nauka turniejowych tańców.

Gwiazdy w pocie czoła rozpoczęły solidne treningi pod okiem profesjonalnych trenerów. Do tej pory znaliśmy nazwiska tancerzy, którzy będą uczyć celebrytów sztuki tańca, lecz nie było wiadomo, w jakich konfiguracjach tanecznych wystąpią oni na parkiecie. Już dziś możemy ujawnić wszystkie pary, które zaprezentują się w każdy poniedziałek o godzinie 20. na antenie Polsatu.

Oliwia Bieniuk zatańczy ze zwycięzcą poprzedniej edycji Michałem Bartkiewiczem, który w parze z Edytą Zając zdobył Kryształową Kulę. Oliwia i Michał mocno się ze sobą zaprzyjaźnili podczas wspólnych treningów. Długie godziny spędzają nie tylko na sali tanecznej, ale też poza nią. Ostatnio paparazzi przyłapali ich, jak spacerują ze sobą pod rękę. Widać, że dobrze się czują w swoim towarzystwie.

Sylwia Bomba zatańczy u boku Jacka Jeschke. Tancerz w parze z Anną Karczmarczyk wygrał 5 edycję "Tańca z gwiazdami". W życiu prywatnym jest związany z Hanną Żudziewicz, która również weźmie udział w obecnej edycji show. Jacek, jak na profesjonalistę przystało, nie uznaje taryfy ulgowej, dlatego Sylwia musi nastawić się na spory wysiłek fizyczny. Paparazzi przyłapali ostatnio celebrytkę, jak zmęczona opuszcza salę prób.

Izabelę Małysz tańca będzie uczyć Stefano Terrazzino, czterokrotny zwycięzca "Tańca z gwiazdami". Połączenie góralskiego i włoskiego temperamentu sprawi, że parkiet zapłonie. Co ciekawe na sali prób często małżonkę odwiedza Adam Małysz. Może sportowiec zachęcony tanecznymi poczynaniami żony również skusi się na wzięcie udziału w następnej edycji show?

Magdalenę "Kajrę" Kajrowicz technik tańca będzie uczył niezawodny Rafał Maserak. Ulubieniec damskiej części widowni zrobi wszystko, aby wokalistka w jego ramionach zakochała się w tańcu. Magda może liczyć na wsparcie swojego męża Sławomira, który brał udział w 6 edycji "Tańca z gwiazdami".

Młodziutka influencerka Kinga Sawczuk zatańczy u boku Jakuba Lipowskiego. Dla tancerza jest do debiut na parkiecie "Tańca z gwiazdami" w roli nauczyciela. Ale, jak pokazuje historia, debiutanci już nie raz doprowadzili swoje podopieczne do zwycięstwa. Możliwe, że i tym razem będzie podobnie. Póki co widać, że para nadaje na tych samych falach.

Radek Liszewski zaśpiewa a Lenka Klimentova zatańczy? Autor hitu "Ona tańczy dla mnie" długo opierał się, aby przyjąć propozycję do programu, lecz po długich namowach za zgodą żony zgodził się wystąpić w 12. edycji "Tańca z gwiazdami". Co ciekawe, w obecnej edycji nie zobaczymy już męża Lenki - Janka Klimenta. Tancerz od września będzie pełnił funkcję nowego jurora w programie "Mam Talent".

Piotr Mróz, gwiazdor serialu "Gliniarze", tańca będzie się uczyć pod okiem Hanny Żudziewicz. Tancerka do tej pory wygrała jedną edycję "Tańca z gwiazdami" w parze z aktorem Robertem Wabichem. Czy tym razem po raz drugi zagości w jej domu Kryształowa Kula? Czas pokaże. Zarówno Hania jak i Piotr mają dużo niespożytej energii, którą zapewne wykorzystają na sali prób do nauki tańca.

Himalaista Denis Urubko zatańczy u boku Janji Lesar, zwyciężczyni 10. edycji "Tańca z gwiazdami", zaś Wojciech Węcławowicz sztuki tańca będzie się uczyć u boku Pauliny Biernat. Obie tancerki dołożą wszelkich starań, aby ich partnerzy zaprezentowali się na parkiecie jak najlepiej, zgarniając same 10. od jurorów.

Ostatnią parą, która pokaże swoje taneczne umiejętności jest Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Omyła. Łukasz znany ze sportów walki na pewno łatwo się nie podda. Jego hart ducha i zawziętość doceni zapewne jego taneczna partnerka Wiktoria, która swoim partnerom potrafi dać na sali prób niezły wycisk. Wszystko to w celu zdobycia jak najwyższych not u jurorów.

