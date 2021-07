Izabela Janachowska kończy współpracę z TVN! Dlaczego przeszła do Polsatu? Co dalej z Pauliną Sykut? Ogromne zmiany w "Tańcu z Gwiazdami"!

We wrześniu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" po raz 12. zagości na antenie telewizji Polsat. Choć znamy już wszystkie nazwiska gwiazd których zmagania zobaczymy na jednym z najbardziej rozgrzanych parkietów w Polsce, okazuje się, że produkcja przygotowała dla nas jeszcze jedną niespodziankę. Jak donosi portal Pomponik.pl, w programie zobaczymy gwiazdę innej stacji - Izabelę Janachowską, która w "Tańcu z Gwiazdami" emitowanym jeszcze wtedy w TVN zaczynała swoją medialną karierę. Teraz ślubna ekspertka i tancerka ma jednak wystąpić w zupełnie innej roli - bo prowadzącej! Co z Pauliną Sykut-Jeżyną, która do tej pory stała przy ramieniu Krzysztofa Ibisza?

Izabela Janachowska odchodzi z TVN do Polsatu! Będzie prowadzącą "Tańca z Gwiazdami"

Przez lata ratowała przyszłe pany młode z opałów, pomagała wybierać suknię i gasiła każdy pożar - nawet już w dniu ślubu. Izabela Janachowska, która dała się poznać widzom TVN jako piękna tancerka oraz wedding plannerka, odchodzi ze stacji na rzecz zupełnie nowych, zawodowych wyzwań!

Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" jest więc dla mnie jak powrót do domu, do korzeni. Ale wracam w całkiem nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie. Trema prowadzącej to coś zupełnie innego, niż nerwy, jakie przed występem czuje tancerka. Ale bardzo się cieszę na to nowe zadanie. I jestem wdzięczna, że będę mogła liczyć na wsparcie tak doświadczonego duetu, jak Paulina i Krzysztof. Kochani, jesteście na mnie gotowi? Mam nadzieję, że zasłużę na "dyszkę" od widzów! - zdradziła z uśmiechem w rozmowie z portalem Pomponik.pl Izabela Janachowska.

Co więcej, jak informuje portal powołując się na swojego informatora, "Taniec z Gwiazdami" nie będzie jednym formatem Polsatu w którym zobaczymy Izabelę Janachowską. "Stacja wierzy w jej potencjał i ma zamiar dać jej szansę rozwoju na wielu polach..." - czytamy.

Paulina Sykut odejdzie z "Tańca z Gwiazdami"?

Czy angaż Izabeli Janachowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" oznacza, że widzowie będą musieli pożegnać się z Pauliną Sykut-Jeżyną, która występowała u boku Krzysztofa Ibisza przez ostatnie siedem edycji? Jak się okazuje, 12. edycję tanecznego show panie poprowadzą na zmianę - Paulinę ponadto zobaczymy również w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Sądzicie, że Izabela Janachowska przyciągnie przed ekrany Polsatu swoich fanów i sprawdzi się w roli prowadzącej? Póki co internauci mocno komentują wybór gwiazdy 12. edycji "Tańca z Gwiazdami", podkreślając, że tancerze są większymi gwiazdami... Jesteście podobnego zdania?

W 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" kolejnym zaskoczeniem jest zmiana wśród prowadzących. Sądzicie, że tancerka i ślubna ekspertka odnajdzie się w tej roli?

Co więcej, nie jest to debiut Izabeli Janachowskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Kiedy program nadawany był przez stację TVN, gwiazda wystąpiła w nim w roli tancerki, partnerując Wojciechowi Medyńskiemu, Radosławowi Majdanowi, Przemysławowi Salecie Pawłowi Stalińskiemu i Zbigniewowi Urbańskiemu. Natomiast, kiedy program pojawił się w Polsacie, w jego pierwszej edycji tańczyła z Rafałem Brzozowskim.

Izabela Janachowska może pochwalić się naprawdę sporym gronem fanów, których zyskała przede wszystkim dzięki swoim ślubnym programom w stacji TVN. Tancerka i wedding plannerka odeszła jednak do konkurencyjnej stacji i jak sama przyznała - wróciła do korzeni.