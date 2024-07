Piękna pogoda i długie, ciepłe wieczory, zachęcają do wspólnego spędzania czasu przy dobrym jedzeniu i muzyce. To też świetny moment, aby bliżej poznać i doświadczyć południowoeuropejskiej kultury aperitivo. To świetny pretekst do wcześniejszego spotkania się ze znajomymi i zaostrzenia apetytu na więcej wrażeń. Mogli się o tym przekonać goście imprezy Spritz Up Your Day pod hasłem #Happytogether, inaugurującej tegoroczny sezon imprezowy.

Zaproszeni mogli cieszyć się fantastyczną atmosferą w doborowym towarzystwie i włoskimi przekąskami. Za muzykę tworzącą klimat imprezy prosto ze słonecznej Italii odpowiedzialny był duet Bass Astral x Igo. Wśród gości znalazły się takie gwiazdy jak Marieta Żukowska i Zosia Zborowska.

Tego lata, włoski klimat będziemy mogli poczuć nie tylko na imprezach z serii Spritz Up Your Day, ale także w ogródkach marki Aperol w całej Polsce. Dodatkowo, w największych miastach Polski i na najpopularniejszych wydarzeniach czy festiwalach, znajdziemy Aperol Bus, który promować będzie włoski styl życia. Całą trasę znajdziecie na profilu marki na Facebooku.