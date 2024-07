Gwen Stefani zasłynęła za sprawą piosenki "Don't speak", którą śpiewała z zespołem No Doubt. Potem wokalistka zdecydowała się na solową karierę. Po latach wraca jednak do korzeni. Jak donoszą Wirtualne Media, artystka zakończyła karierę pod własnym nazwiskiem. Od teraz będzie znowu częścią bNo Doubt.



- To był pewien okres w moim życiu. Potrwał trochę dłużej niż wszyscy się spodziewali, bo miałam sporo inspiracji. Ale teraz wszystko wróciło do normy. - powiedziała Gwen.

Aktualnie trwają prace nad najnowszą płytą zespołu. Ta być może trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

My już nie możemy się doczekać, a Wy?

