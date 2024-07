Kolejne rozdanie nagród Grammy za nami. W Staples Center w Los Angeles odbyła się wielka gala, na której zjawiły się wszystkie najważniejsze gwiazdy muzyki na świecie. A skoro to właśnie one dyktują modę, to co tym razem według nich było hitem?

Reklama

Zobaczcie inne fryzury gwiazd tutaj >>>

Jeśli chodzi o fryzury to bezapelacyjnie wygrała grzywka. Prosta jak u Carly Rae Jepsen, czy Kelly Rowland. Ta naturalna z kosmykami po bokach, jak u Florence Welch lub ta ozdobiona warkoczem jak u Taylor Swift.

Myśleliśmy, że moda na grzywki dawno przeminęła, ale okazuje się, że jest to jeden z tych trendów, które nigdy nie wychodzą z mody!

Reklama

Zobaczcie inne fryzury gwiazd na rozdaniu nagród Grammy 2013: