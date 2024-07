Sylwia Grzeszczak po urodzeniu córki Bogny zaszyła się w Poznaniu i nie udzielała publicznie. Nie grała koncertów, nie pojawiała na salonach... Ale jest jedno wydarzenie, na którym Sylwia Grzeszczak dwa i pół miesiąca od urodzenia córki musi być. Wokalistka, razem z mężem Liberem, pojawi się na premierze filmu

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Powód? Sylwia skomponowała muzykę do tego filmu.

Sylwia Grzeszczak przyjedzie specjalnie z Poznania na premierę filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", w którym Alicja Bachleda-Curuś i Mikołaj Roznerski grają jedne z głównych ról. Kiedy? Premiera odbędzie się 25 lutego 2016 roku w Arkadii.

Dla Sylwii to ważna premiera, bo debiutuje w roli kompozytora, a tworzyła muzykę wtedy, kiedy była w ciąży. W wywiadzie Sylwia Grzeszczak potwierdziła, że zamierza przyjść na premierę, a nawet nie może się jej doczekać.

Opisała też, jakim przeżyciem było komponowanie muzyki filmowej.

Skomponowałam między innymi piosenkę „7 rzeczy”, którą wykonują Liber i Mateusz Ziółko. Ten utwór promuje film i jest w nim wiodącym motywem muzycznym. Oprócz piosenki tytułowej, wzięliśmy na warsztat moje dwa starsze utwory. Chodzi o znane single, których tytułów teraz nie zdradzę. Niech to będzie niespodzianka. Zostały zaaranżowane na nowo, specjalnie na potrzeby filmowe i w wydaniu symfonicznym stanowią ilustrację kluczowych scen „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Chociaż z muzyką mam do czynienia od dziecka, dzisiaj znowu jestem debiutantką (śmiech). Pisanie muzyki filmowej było moim wielkim marzeniem. (...). Mam nadzieję, że to początek mojej przygody z filmem - opowiada Grzeszczak.