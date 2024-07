Mikołaj Roznerski to bardzo rozchwytywany aktor. Aktualnie gra w serialach "M jak Miłość" i nowym "Powiedz. Tak", a także w najnowszym filmie „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” (w kinach od 26 lutego). W filmie Mikołaj pokazuje się w jednej ze scen nago i prezentuje imponującą klatę! Efekty treningów są widoczne jak na dłoni – to jeden z najlepiej zbudowanych polskich aktorów!

Mikołaj Roznerski trenuje regularnie od wielu miesięcy crossfit i chodzi na siłownię. Niedawno wymyślił sobie, że będzie ćwiczył w masce tlenowej, jak zawodnicy MMA. A czy ma problem z pokazywaniem swojego wysportowanego ciała na ekranie?

Nie jestem narcyzem, jednym się podobam bardziej, drugim mniej. Trenuję, bardzo to lubię, bo poprawia to moje samopoczucie i życie. Jestem innym człowiekiem niż kilka lat temu, gdy nie trenowałem. I też mi to pomaga w zawodzie - mówi Party.pl Mikołaj Roznerski i dodaje, że rozbiera się w scenach, które tego wymagają.

Moje ciało to mój warsztat. Nie, ja się nie wkurzam, jeśli jest to potrzebne, reżyser tego chce i scena tego wymaga, to trudno, żeby wyjść z łóżka po namiętnej nocy ubranym, więc pokazujemy widzowi, że jest tak jak w życiu. Jestem aktorem, zdecydowałem się na to, więc teraz muszę krakać jak te wrony. Nie mam z tym problemu - powiedział nam Roznerski.