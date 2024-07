Sylwia Grzeszczak i Liber 5 grudnia zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córeczka Bogna. Para znana jest z tego, że bardzo chroni swoje życie prywatne, ale dla RMF FM zrobiła wyjątek - udzielili pierwszego wywiadu po narodzinach córki. Jak Grzeszczak i Liber się czują w roli rodziców i jaki był dla nich 2015 rok?

2015 rok był dla mnie bardzo szczęśliwym i bardzo wzruszającym czasem. Mamy w domu nowe życie, jest do czego wracać - powiedziała Sylwia Grzeszczak.

Prowadzący w dość dwuznaczny sposób zapytał Sylwię i Libera czy planują drugie dziecko. Para jednak zaśmiała się tylko, że na razie mają córkę i nie ma się co śpieszyć.

A jaka jest ich mała córeczka?

Sylwia Grzeszczak zdradziła, że jest tak szczęśliwa, iż nic już więcej jej w życiu nie trzeba. Powiedziała też, że już myśli o powrocie do pracy.

Nie brakuje mi niczego, moje życie zostało wzbogacone, jesteśmy teraz we trojkę. Wyciszyłam się muzycznie i dziękuje wszystkim, że na mnie czekają. Odwdzięczę się nowymi utworami. Muszę odespać trochę i wrócić ze zdwojoną siłą - powiedziała Grzeszczak w RMF FM.

Czekamy zatem na nowa piosenkę Sylwii i Libera z niecierpliwością. Czy będzie to kołysanka dla Bogny? :)

Zobacz także

Zobacz: Międzynarodowy sukces Sylwii Grzeszczak! Pokonała Taylor Swift!

Ostanie chwile przed porodem Sylwii i Libera w studiu:

Oficjalny singiel promujący film "7 rzeczy których nie wiecie o facetach" Liber & Mateusz Ziółko" kompozytor : Ja;) Mi...

Posted by Sylwia Grzeszczak Official on 20 październik 2015