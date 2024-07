Grzegorz Hyży świętuje podwójny sukces! O co chodzi? 28 lutego premierę miał jego nowy singiel "O, pani", który wokalista zadedykował swojej żonie Agnieszce Hyży. Drugą okazją do świętowania było to, że synowie piosenkarza, Alexander i Wiktor skończyli pięć lat!

- Aga i Grzesiek urządzili bliźniakom huczną imprezę, na którą przyjechali dziadkowie i bliska rodzina. był tort z bohaterami ulubionych kreskówek chłopców, a potem wizyta w sali zabaw, gdzie czekały na nich liczne atrakcje - czytamy we "Fleszu".

Singiel Grzegorza grają niemal wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce i wygląda na to, że Hyży stworzył kolejny hit! Piosenka "O, pani" zapowiada nową płytę Grzegorza Hyżego, która ukaże się w kwietniu. z kolei Agnieszka Hyży dopina szczegóły pierwszych w Polsce targów outdoorowych targów ślubnych, których jest organizatorką.

Agnieszka i Grzegorz Hyży wyprawili 5. urodziny synom wokalisty.

Wokalista kończy prace nad nowa płytą.

Piosenka Grzegorza Hyżego - "O Pani".