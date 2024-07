Tomasz Jacyków bardzo polubił Martę Grycan. Najpierw razem z "Wolim" okrzyknął ją Najlepiej Ubraną Polką Roku, a później zaprosił do studia "Dzień Dobry TVN". A w zasadzie nie tyle do studia, co do warszawskich loftów Qbik, gdzie bizneswoman w towarzystwie córki pochwaliła się skromną częścią ogromnej kolekcji butów od największych światowych projektantów. Takie okazy są warte nawet kilkanaście tysięcy złotych za parę.

Marta przy okazji zdradziła, że szafę dzieli razem z córką Wiktorią i bardzo chętnie wymienia się ubraniami. Z kolei Jacyków był pełen podziwu, że Grycanki uwielbiają szpilki i chodzą w nich nawet po domu. Przy okazji stylista pochwalił się prywatną znajomością z Martą.

Na pytanie dziennikarki (chyba trochę ironiczne), czym dla Marty jest kicz, odpowiedziała:

- Kicz doprowadzony do perfekcji jest sztuką.

Ma rację? Poniżej galeria zdjęć kolekcji butów Grycanek. Niektóre naprawdę robią wrażenie.