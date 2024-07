2 października Gosia Baczyńska zadebiutowała podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Polska projektantka swoim pokazem zamknęła jedną z najbardziej prestiżowych modowych imprez na świecie. Jest to również największy sukces w historii naszej rodzimej branży modowej.

Na paryskim wybiegu Gosia pokazała swoją ostatnią kolekcję na wiosnę/lato 2014 "I Feel Love", która swoją premierę miała na początku lata podczas wielkiego pokazu w Warszawie. Polska projektantka po pokazie we Francji zebrała owacje na stojąco, a recenzje jej projektów pojawiły się w wielu modowych serwisach internetowych na całym świecie.

- To wielkie wydarzenie, a tym samym wielki stres i wielka odpowiedzialność. Potrzebuję trochę czasu, żeby ochłonąć. Jeszcze to do mnie nie dotarło. Dopiero, gdy opadną emocje, zrozumiem, jak wielkim osiągnięciem w mojej karierze jest ten pokaz - przytacza słowa Baczyńskiej po pokazie serwis TVN24.pl