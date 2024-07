Zbliża się rocznica katastrofy smoleńskiej, która wstrząsnęła naszym krajem. Aby uczcić pamięć ofiar, odbędzie się koncert zatytułowany „Jednego serca”. Jak dowiedział się „Fakt”, koncert odbędzie się już 22 marca w Teatrze Narodowym. Organizacją eventu zajął się Dariusz Lewandowski – zięć tragicznie zmarłej Jolanty Szamanek-Deresz.

Swój udział w tym wyjątkowym koncercie zapowiedziała także Edyta Górniak, która zaśpiewa utwór Jacquesa Brela „Nie opuszczaj mnie”.

- To dla mnie wyjątkowy utwór, który śpiewam bardzo rzadko. Wybrałam go również dlatego, że kilka lat temu udało mi się go zaśpiewać w Pałacu Prezydenckim dla śp. Lecha Kaczyńskiego – wyznała Górniak w tabloidzie.