Dla kariery Edyty Górniak 2012 rok musi być przełomowy. Diwa ostatnio nie tylko wydała płytę "My", która już w dniu premiery pokryła się platyną, ale też została trenerem w "Bitwie na głosy". Za nami pierwszy odcinek konkursowych zmagań, który dla Górniak okazał się sukcesem. Jakby tego było mało, między promocją płyty a nagraniami w TVP, diwa zamierza nakręcić teledysk do kolejnego singla "Nie zapomnij". Ale to nie koniec rewelacji.

Magazyn "Party" donosi, że Górniak dostanie własne muzyczne show. Edyta będzie wyławiać młode talenty i kierować ich przyszłością artystyczną. Sama ma spore doświadczenie, w końcu na scenie jest już ponad 20 lat, wie jakie błędy popełniono w jej karierze i sama sobie jest menadżerką.

Obawiamy się tylko, że Edyta musi popracować nad kontaktem z publicznością...

