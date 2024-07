Edyta Górniak ma słabość do Portugalii. Nic zaskakującego, bo jeżeli mówić o zagranicznym sukcesie jej płyt to właśnie tam sprzedawały się one najlepiej. Z tej okazji diwa na początku XXI wieku kupiła nawet dom w Lizbonie, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Edyta regularnie odwiedza ciepły kraj, a ostatnio nawet zabrała ze sobą Allanka. Spędziła z nim tydzień z dala od show-biznesu.



Jak donosi "Show" po dwóch dniach do Edyty i Allanka dołączył partner piosenkarki, Piotr Schramm. Cała trójka udała się w rejs łodzią motorową po Atlantyku.



- Chłopiec był zachwycony niespodzianką! Bo jego pierwszą pasją jest piłka, drugą - wszystko, co związane z morzem. Allanek miał w tym roku bardzo aktywne wakacje. Najpierw wyjazd z kolegami na obóz piłkarski, potem kilka dni tylko z mamą w Jarosławcu na polskim Wybrzeżu - mówi "Show" osoba z otoczenia gwiazdy.



Teraz pora powrócić do szkoły. Na pewno będzie co wspominać.



