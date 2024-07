Krzysztof Gojdź zrobił sobie właśnie przeszczep włosów. I bardzo poleca zabieg tym panom, którzy mają z tego powodu kompleks i nie chcą być łysi. Dla Party.pl Krzysztof Gojdź skomentował, że jego zdaniem Kuba Wojewódzki i Borys Szyc również mogliby się zgłosić na taki zabieg przeszczepu włosów. I skomentował nam czy jego zdaniem Radosław Majdan zrobił sobie kiedyś taki zabieg? Co powiedział nam doktor gwiazd.

Jeżeli zrobił, to zrobił starą metodą, więc trzeba by było podejść do niego z tyłu głowy czy ma bliznę, bo kiedyś wycinało się paseczek skóry głowy z włosami. Po czym każdy włosek się otwierało i przeszczepiało - mówi Party.pl Gojdź.