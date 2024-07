Krzysztof Gojdź otwarcie wspiera Jakuba Rzeźniczaka, który właśnie wziął ślub ze swoją partnerką Pauliną Nowicką. Para, która od początku wywoływała kontrowersje teraz musi stawić czoła jeszcze większej krytyce. Krzysztof Gojdź stanął w obronie piłkarza Wisły Płock i mówi wprost:

- W ciężkich chwilach zaszywał się u mnie w domu i wiem, jak bardzo cierpiał! [...] To jest ich życie, ich miłość! Niech się cieszą swoim szczęściem.

Zdradził też, jak wyglądała ceremonia zaślubin sportowca z Pauliną Nowicką.

Krzysztof Gojdź był nie tylko jednym z gości na ślubie Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej, ale w mediach społecznościowych pokazał też relację z uroczystości. Słynny chirurg gwiazd w rozmowie z Pudelek.pl opowiedział o ślubie pary i podkreśla, że to było wyjątkowe wydarzenie:

Krzysztof Gojdź został też zapytany o zarzuty, z jakimi Jakub Rzeźniczak musi się zmierzyć po ślubie. Zdaniem niektórych internautów minęło zbyt mało czasu od śmierci syna piłkarza, aby bawił się na własnym weselu. Chirurg i przyjaciel zawodnika Wisły Płock podkreśla, że Jakub Rzeźniczak ma za sobą dramatyczny i bardzo trudny czas, a jego rozpacz związana z synkiem była ogromna:

- Wiem, jak ostatni czas był dla Kuby bardzo trudny. W ciężkich chwilach zaszywał się u mnie w domu i wiem, jak bardzo cierpiał! Nie widziałem w życiu tak pogrążonego w rozpaczy faceta! On nie latał po mediach i nie pokazywał tego, co czuł w sercu. Ludzie hejtowali go, nie znając drugiej strony - dodał chirurg.