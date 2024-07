Gisele, choć w tym roku skończy już 29 lat wciąż jest na topie. Ostatnio podpisała kolejne, lukratywne kontrakty reklamowe z Diorem i Versace. Jej twarz wciąż zdobi okładki najbardziej poczytnych magazynów kobiecych na świecie, ale sukces zawodowy już jej nie wystarcza. Gisele postanowiła porządnie zabrać się za swoje życie prywatne. W zeszłym miesiącu wzięła potajemny ślub z rozgrywającym drużyny New England Patriots, Tomem Brady.

Tom ma już 18-miesięcznego synka z inną kobietą. Gisele jest nim tak bardzo zachwycona, że marzy o własnym. Zdradziła amerykańskiemu Harper's Bazaar, że pragnie dużej rodziny, podobnej do tej z jakiej sama się wywodzi. Rodzice modelki są już razem 36 lat, Gisele wierzy, że ja z Tomem czeka to samo. Uwielbia przebywać ze swoim małym pasierbem i obiecuje, że już niedługo może on liczyć na przyrodnie rodzeństwo.