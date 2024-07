Wczoraj w Kopenhadze odbył się pierwszy półfinał 59. Konkursu Eurowizji, w którym udział wzięło 16 krajów. Wyłoniono aż dziesięciu wykonawców, których zobaczymy podczas sobotniego finału, a już jutro do walki o miejsce w nim stanie polski kandydat czyli "My Słowianie" Donatana i Cleo. Nie da się ukryć, że póki co, Polacy wzbudzają dość spore zainteresowanie. Przypomnijmy: Donatan i Cleo na gali otwarcia Eurowizji. Wszyscy pytali o skandal wokół ich występu

Polska wróciła na konkurs po dwóch latach przerwy i nastroje wokół występu Donatana i Cleo są dość optymistyczne. Zapał fanów studzi jednak sam producent, który w każdym wywiadzie podkreśla, że przesadny entuzjazm nie jest wskazany. W najnowszej rozmowie z serwisem Interia.pl dodaje, że na Eurowizji najważniejsza jest nie muzyka, a zależności geopolityczne. Wszystko to sprawia, że jego zdaniem ciężko obsadzać nas w roli faworyta.



Ludzie nie rozumieją, że w konkursie eurowizyjnym nie chodzi o to, że kawałek jest fajny i wszyscy na niego nagle głosują. Tu jest bardzo dużo polityki, bardzo dużo faworyzowania się przez kraje nawzajem. Wiadomo, że Skandynawia głosuje na siebie, Hiszpania głosuje na Portugalię, Portugalia na Hiszpanię, Bałkany na siebie nawzajem. To jest niezwiązane z muzyką. Muzyki tutaj, tak naprawdę, jest niedużo (...) W Polsce jest taka tendencja, że ludzie się podniecają, a jak przychodzi co do czego, to nadzieje są jak krew w piach. Ja ludziom wprost mówię, że nie ma co się napalać, nie ma co tego przeżywać, trzeba po prostu traktować to luźno, tak jak my traktujemy - twierdzi w rozmowie z Interią Donatan.