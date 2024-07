Już w ten czwartek chwila, na którą polscy fani muzyki czekali od dwóch lat. W półfinale konkursu Eurowizji 2014 wystąpią Donatan i Cleo ze swoim przebojem "My Słowianie". Od czasu wielkiego sukcesu Edyty Górniak przed 20 laty, Polacy nie mogą pochwalić się zbyt znaczącymi osiągnięciami na tej imprezie. Podobno z bardzo różnych powodów. Przypomnijmy: Była reprezentantka na Eurowizji zdradza kulisy konkursu. Dlaczego ciągle przegrywamy?

Wczoraj w Kopenhadze odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia Eurowizji 2014. Na czerwonym dywanie pojawili się oczywiście Donatan i Cleo w towarzystwie seksownych tancerek. Ich pojawienie się wywołało duże zainteresowanie i burzę oklasków. Prowadzący imprezę podkreślał, że wszyscy powtarzali mu, aby zwrócił szczególną uwagę właśnie na naszych reprezentantów. Cleo przed kamerami wypadła dziewczęco i naturalnie, co z pewnością przysporzy jej kolejnych fanów.



Host: O tych dziewczynach mówi się już od tygodnia, na ich próbie byli wszyscy dziennikarze. Wszyscy mówią o waszym występie. Jak myślisz, dlaczego to wzbudza tyle szumu?

Cleo: Mamy znakomitą piosenkę i piękne kobiety, więc...

Host: A dlaczego zdecydowaliście się zaśpiewać w dwóch językach - po polsku i po angielsku?

Cleo: Chcemy zaprezentowac nasz polski język i dodatkowo angielski dla ludzi, którzy nie rozumieją polskiego.

Host: Słowa piosenki są na poważnie czy to taki żart? Wiem, że wszyscy was o to pytają, ale chcemy to sprostować.

Cleo: Zupełnie na poważnie. (śmiech)