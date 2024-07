Święta lada dzień, więc jeśli jeszcze nie macie pomysłu na prezent dla dzieci, podsuwamy podpowiedź Joanny Koroniewskiej. Redakcja BabyOnline.pl zapytała aktorkę o plany na Boże Narodzenie. Pomimo natłoku zajęć gwiazda stara się znaleźć czas dla córki i pokazać jej święta od najlepszej strony.

- Każde święta spędzam z bliskimi i bardzo rodzinnie. I zależy mi na tym, żeby te święta były świąteczne poprzez atmosferę, którą przygotowuję. Kiedy urodziło się dziecko to tak naprawdę robimy wszystko, żeby jakieś ozdoby, pomysły na pieczenie ciasteczek, to wszystko co mi się marzyło, że kiedyś będę robić wkracza do mojego życia, ale jest to bardzo trudne.