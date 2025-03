Przed prowadzącą "Love Never Lies" nic się nie ukryje. Jak Maja Bohosiewicz ocenia relację Amandy i Dominika? Czy zgadza się z zarzutami, które pojawiają się na ich temat nie tylko w "reunion" ale również w sieci? Zapytaliśmy.

Reklama

Maja Bohosiewicz o Amandzie i Dominiku z "Love Never Lies"

Za nami "Love Never Lies 3: reunion". Kasia otrzymała owacje od uczestników zgromadzonych w studio tuż po tym, jak przyznała, że rozstała się z Pawłem. Wszyscy nie ukrywali, że trzymają za nią kciuki i mają nadzieję, że będzie jeszcze szczęśliwa. Paweł wyznał, że nie był w stanie obiecać żonie lojalności, a niedługo po tym, jak ponownie w programie przysięgał jej wierność, założył aplikację randkową. Reunion trudny był również dla Patrycji i Łukasza. Uczestnik zalał się łzami i wybiegł ze studia. Trudno było mu mówić o Patrycji, która jest dla niego "najpiękniejszą kobietą", a z którą nie ma szansy na relację.

Gorącą było także na temat Amandy i Dominika z "Love Never Lies 3", którzy postanowili kontynuować swój związek po programie. Dominik musiał zmierzyć się z takimi pytaniami jak te o inne kobiety poza Amandą oraz tym, czy nie przyszli do programu tylko po sławę. Jak widziała to Maja Bohosiewicz, która obserwowała uczestników na planie?

To było zaskoczenie faktycznie, mam nadzieję, że Amanda jest szczęśliwa czy to w związku z Dominikiem czy kimkolwiek innym - zaczęła.

Zobaczcie, nasze wideo, by dowiedzieć się, co miała do powiedzenia Maja Bohosiewicz.

Zobacz także:

Reklama