Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od jakiegoś czasu przebywają na Półwyspie Iberyjskim, gdzie kupili dom. Teraz aktorka szczerze opowiedziała o codziennym życiu na południu Europy. Jak upływają dni jej, Maciejowi Dowborowi i ich dzieciom? Słuchając aktorki, naprawdę można się rozmarzyć!

Joanna i Koroniewska i Maciej Dowbor to duet, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Oprócz realizacji działań zawodowych, ta dwójka zasłynęła m.in. z organizacji "Domówek u Dowborów", czyli instagramowych live'ów zapoczątkowanych podczas pandemii. Również teraz media społecznościowe są ważną formą kontaktu aktorki i prezentera z fanami - Koroniewska i Dowbor regularnie pokazują swoją codzienność, a ostatnio fani mogą oglądać wiele kadrów ze słonecznej Hiszpanii. Nie jest bowiem tajemnicą, że małżeństwo ma tam nieruchomość.

Czy życie na południu Europy różni się od codzienności nad Wisłą? W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" Joanna Koroniewska rozwiała wątpliwości na ten temat.

Tutaj żyjemy zupełnie inaczej, to znaczy: od tenisa do tenisa, od dobrego obiadu nad morzem do ugotowania obiadu nad basenem, od spotkania z jednymi przyjaciółmi do spotkania z drugimi przyjaciółmi (...) tak można żyć

- powiedziała Koroniewska dla ''DDTVN''.