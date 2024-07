Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak pobiorą się 26 sierpnia za granicą. Gdzie dokładnie? Jak się dowiedzieliśmy, para podobno planuje ślub w Wenecji. Uroczystości będą trwały od piątku 26 sierpnia do niedzieli 28 sierpnia 2016 roku!

Szulim i Woźniak-Starak pobiorą się w Wenecji?

Dlaczego akurat Wenecja? Jest to romantyczne i piękne miejsce z dala od mediów i do tego trudno dostępne, a także nie tak odległe od Polski dla gości Agnieszki i Piotra. Na pewno będzie to cywilny ślub w miejskim urzędzie w Wenecji.

Czy będzie to wystawny ślub jak na przykład George'a Clooneya i Amal Alamuddin, którzy też wzięli tam swój ślub? Kto jeszcze z gwiazd wybrał Wenecję na ślub? Na przykład Dominika Kulczyk i książę Jan Lubomirski powiedzieli sobie "tak" na pokładzie samolotu krążącego nad Wenecją! Czekamy teraz na romantyczną historię ze ślubu Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka prosto z Wenecji! Wcześniej mówiło się, że para bierze ślub na Mazurach. Jak będzie naprawdę? Dowiemy się niebawem!

Agnieszka Szulim promuje teraz program "Azja Express", którego jest gospodynią.

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak są parą od dwóch lat. Piotr oświadczył się Szulim rok temu na charytatywnym balu TVN.

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak planowali ślub na Mazurach w posiadłości rodziny Piotra, ale prawdopodobnie zmienili plany z powodu ogromnego zainteresowania ich uroczystością.