We Włoszech trwa aktualnie Ischia Global Film + Music Festival, na który zjechało parę gwiazd by promować swoje najnowsze produkcje. Podczas gali premierowej filmu "The Disappearance of Eleanor Rigby" Jessica Chastain pojawiła się w pięknej sukni z mieniącej się tkaniny projektu Mary Katrantzou (jesień-zima 2014/2015). Gwiazda swój look uzupełniła butami do Charlotte Olympii. Trzeba przyznać, że gwiazda w nowej fryzurze, czyli z grzywką wygląda młodziej i subtelniej.

Zaś Freida Pinto, która zaliczana jest do grona najlepiej ubranych w Hollywood wybrała na tę samą okazję komplet od Osman. Hinduska gwiazda w dopasowanych spodniach i crop topie wyglądała świetnie. Granat i biel prezentuje się zawsze doskonale.

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd na Ischia Global Film Festival: