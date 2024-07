Piąta edycja The Voice of Poland przyniosła sporo emocji i była jedną z najczęściej opisywanych w mediach. Powodów nie trzeba szukać daleko - w jury programu zasiadły bowiem dwie największe diwy polskiej sceny muzycznej - Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Wrażeń, nie tylko wokalnych, dostarczali również uczestnicy. Przypomnijmy: Półfinalistka The Voice zrezygnowała z udziału w show. Producenci szybko znaleźli na to rozwiązanie

Przed nami wielki finał show, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. Widzowie z pewnością zapamiętają go na długo, bowiem do walki o tytuł najlepszego głosu w Polsce staną: Magdalena Paradziej, Przemek Radziszewski, Gracjan Kalandyk oraz Aleksandra Nizio. Tradycyjnie już producenci zaprosili też kilka gwiazd, które zaprezentują się na scenie. W tym roku będą to Maryla Rodowicz, Halina Młynkova, Margaret i Mietek Szcześniak.

Nie zabraknie również finalistów i zwycięzców poprzednich edycji programu - wystąpią Monika Urlik, Natalia Sikora, Mateusz Ziółko oraz Juan Carlos Cano. Zapowiada się więc prawdziwa muzyczna uczta.

