4 z 5

Do utraty sił Southpaw



Jake Gyllenhaal to ostatnio taka... Meryl Streep w męskim wydaniu. Aktor do roli w „Wolnym strzelcu” z jego udziałem schudł ponad dziesięć kilo, by już chwilę potem w „Do utraty sił” wyglądać niczym napakowana i wytatuowana maszyna do zabijania. To bezapelacyjnie film, w którym Gyllenhaal rządzi ekranem i udowadnia, że jest świetnym aktorem. Niezależnie od tego, jaki dostanie scenariusz.



Bo nie ma co ukrywać, że „Do utraty sił” jest schematycznym filmem o pięściarzu (zapamiętajcie: z bokserem to się chodzi na smyczy), który w jednej chwili ze szczytu sławy spadł hen do czyszczenia toalet w podrzędnej sali bokserskiej. A wszystko po to, by udowodnić, że będzie potrafił zająć się odebraną mu przez sąd córką. Po drodze czeka go jeszcze kilka wybojów, a wśród nich walka, dzięki której znów będzie mógł wrócić do tego, co potrafi najlepiej – bycia mistrzem. Jeśli ją oczywiście wygra.



Werdykt: Niezłe, ale mało oryginalne kino



Zwiastun: