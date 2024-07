2 z 24

Madonna ze statuetką za Najlepszą Piosenkę Oryginalną do filmu "W.E.", "Masterpiece"

Madonna ze statuetką za Najlepszą Piosenkę Oryginalną do filmu "W.E.", "Masterpiece"

Madonna dostała statuetkę za najlepszą piosenkę - dla "Masterpiece" do filmu "W.E.". Na gali pojawiła się w sukni od Reem Acra.

Madonna ze statuetką za Najlepszą Piosenkę Oryginalną do filmu "W.E.", "Masterpiece"