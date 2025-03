Fabuła "Recepty na przekręt" – droga od desperacji do nielegalnych działań

Liza Drake (Emily Blunt) to samotna matka, która właśnie straciła pracę i ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia spotyka Pete’a Brennera (Chris Evans), przedstawiciela handlowego pracującego dla podupadającego start-upu farmaceutycznego. Mężczyzna składa jej propozycję nie do odrzucenia – dobrze płatną pracę w branży, która może rozwiązać jej problemy finansowe.

Liza szybko odnosi sukces i wciąga się w działalność firmy, jednak z czasem odkrywa, że biznes, w którym się znalazła, nie jest tak legalny, jak się początkowo wydawało. Musi zmierzyć się z toksycznym środowiskiem pracy, nieprzewidywalnym szefem Neelem (Andy Garcia) oraz pogarszającym się zdrowiem swojej córki Phoebe (Chloe Coleman).

Czy Liza wybierze pieniądze i stabilność finansową, czy zdecyduje się wycofać, narażając się na poważne konsekwencje?

Gwiazdy filmu – Emily Blunt i Chris Evans w nietypowych rolach

Obsada "Recepty na przekręt" to jeden z najmocniejszych punktów tej produkcji. Emily Blunt, znana z ról w "Ciche miejsce" czy "Diabeł ubiera się u Prady", wciela się w postać kobiety zdeterminowanej, by zapewnić lepsze życie swojej córce.

Chris Evans, który zazwyczaj kojarzony jest z rolą Kapitana Ameryki, tutaj gra zupełnie inną postać – bezwzględnego przedstawiciela handlowego, gotowego zrobić wszystko, by osiągnąć sukces. Partnerują im Andy Garcia, Catherine O’Hara oraz Chloe Coleman, co sprawia, że film jest aktorsko bardzo solidny.

Reżyseria i scenariusz – kto stoi za sukcesem filmu?

Za reżyserię "Recepty na przekręt" odpowiada David Yates, twórca znany głównie z serii "Harry Potter" oraz filmów z uniwersum "Fantastyczne zwierzęta". Tym razem Yates postawił na dramat społeczny z elementami kryminału, rzucając światło na ciemne strony przemysłu farmaceutycznego.

Scenariusz został napisany przez Wells Tower, który skupił się na ukazaniu, jak desperacja i chciwość prowadzą do moralnie wątpliwych decyzji.

Opinie krytyków i widzów – czy "Recepta na przekręt" spełnia oczekiwania?

Film zebrał mieszane recenzje od krytyków. Chwalona jest przede wszystkim rola Emily Blunt, która perfekcyjnie oddaje emocje swojej bohaterki. Krytycy podkreślają także świetnie napisane dialogi oraz napięcie budowane w kolejnych scenach.

Niektórzy widzowie zarzucają jednak filmowi nieco przewidywalną fabułę i schematyczne podejście do tematu. Mimo to produkcja cieszy się dużym zainteresowaniem na Netflix, co sugeruje, że temat korupcji w przemyśle farmaceutycznym wciąż budzi ogromne emocje.

Gdzie obejrzeć "Receptę na przekręt"?

Film jest dostępny wyłącznie na platformie Netflix, gdzie od momentu premiery zyskał dużą popularność. Jeśli interesują Cię produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach, skandale farmaceutyczne i dramaty społeczne – ta historia z pewnością przypadnie ci do gustu.

Czy warto obejrzeć "Receptę na przekręt"? Jeśli lubisz filmy z mocnym przesłaniem i świetną obsadą, to zdecydowanie tak!