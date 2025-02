Jeżeli planujesz wspólny seans filmowy z dzieckiem, a nie wiesz, jaki film wybrać "Świat Melody" ("Out of my mind") może okazać się strzałem w dziesiątkę. To wzruszający film uczący wrażliwości oraz empatii a także akceptacji osób z niepełnosprawnością.

O czym jest "Świat Melody"?

„Out of My Mind” to amerykański film z 2024 roku, oparty na powieści Sharon M. Draper o tym samym tytule. Reżyserem jest Amber Sealey, a w główną rolę wciela się debiutująca Phoebe-Rae Taylor. Akcja filmu rozgrywa się w 2002 roku i skupia się na Melody Brooks, uczennicy szóstej klasy cierpiącej na porażenie mózgowe. Melody jest niezwykle inteligentna i posiada fotograficzną pamięć, ale z powodu swojej niepełnosprawności jest niemal niewerbalna i porusza się na wózku elektrycznym. Jej wewnętrzne myśli są przedstawiane głosem Jennifer Aniston, co nawiązuje do ulubionego serialu Melody, „Przyjaciele”. Rodzice Melody, Chuck i Diane, spotykają dr Katherine Ray, która proponuje włączenie dziewczynki do regularnych zajęć szkolnych w ramach programu integracyjnego. Mimo początkowych obaw, decydują się na ten krok. W nowej klasie Melody spotyka się z uprzedzeniami zarówno ze strony uczniów, jak i nauczyciela, pana Dimminga. Jedyną osobą, która traktuje ją życzliwie, jest Rose Spencer. Dzięki wsparciu rodziny i nowemu urządzeniu komunikacyjnemu, Medi-Talkerowi, Melody zaczyna wyrażać siebie i udowadniać swoją wartość. Film porusza tematykę integracji, walki z uprzedzeniami oraz siły determinacji w pokonywaniu życiowych przeszkód. Finałowa scena sprawi, że trudno będzie Wam powstrzymać łzy. Jednocześnie ma nieocenione walory edukacyjne i uczy empatii. Jest dostępny na platformie Disney+.

Kim jest Phoebe-Rae Taylor?

Phoebe-Rae Taylor to brytyjska aktorka, która zadebiutowała w filmie "Out of My Mind", w polskim tytule Świat Melody (2024), wcielając się w rolę Melody Brooks, uczennicy szóstej klasy z porażeniem mózgowym. Podobnie jak jej postać, Phoebe-Rae sama żyje z porażeniem mózgowym, co dodało autentyczności jej kreacji. Urodzona w Essex w Anglii, Phoebe-Rae mieszka z matką i trzema siostrami: Heidi, Farrah i Kiki. Obecnie uczęszcza do szkoły średniej i jest pasjonatką muzyki oraz serialu "Przyjaciele". Jest również aktywną orędowniczką w kwestii przeciwdziałania przemocy wśród dzieci. Jej rola w "Out of My Mind" została doceniona za autentyczność i głębię, co przyniosło jej uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Phoebe-Rae wyraziła nadzieję, że jej występ pomoże dzieciom z niepełnosprawnościami poczuć, że nie są same.

Obsada filmu "Świat Melody"

Wewnętrznego głosu głównej postaci Melody Brooks udzieliła Jennifer Aniston. W przepięknym filmie o niezwykłej wierze w siebie, odtrąconej przez społeczeństwo z powodu niepełnosprawności nastolatki wystąpili:

Phoebe-Rae Taylor jako Melody Brooks

jako Jennifer Aniston jako wewnętrzny głos Melody (głos)

jako (głos) Rosemarie DeWitt jako Diane Brooks

jako Luke Kirby jako Chuck Brooks

jako Emily Mitchell jako Penny Brooks

jako Judith Light jako Mrs. V.

jako Courtney Taylor jako Dr. Katherine Ray

jako Michael Chernus jako Mr. Dimming

jako Maria Nash jako Rose Spencer

jako Gavin MacIver-Wright jako Rodney Welsh

jako Ian Ho jako Connor Bates

jako Kate Moyer jako Claire West

jako Sharron Matthews jako Mrs. Anastasia Billups

jako Catherine McNally jako Principal Antenucci

jako Kevin Jubinville jako Len "The King" Kingsley

