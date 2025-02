Hiszpańska produkcja "Contratiempo. Niewidzialny gość" w reżyserii Oriola Paulo jeży włos na głowie. Jeżeli lubicie zaskakujące psychologiczne kino z twistem nie do przewidzenia to propozycja dla Was. Na Filmwebie ma wysoką ocenę 8 gwiazdek na 146 tysięcy ocen. Można go obejrzeć na platformach streamingowych.

O czym jest film "Contratiempo"

Adrián Doria, młody i odnoszący sukcesy biznesmen, zostaje oskarżony o morderstwo swojej kochanki, Laury Vidal. Wszystko wskazuje na jego winę – policja znajduje go w zamkniętym pokoju hotelowym, obok martwego ciała kobiety. Adrián jednak twierdzi, że jest niewinny i został wrobiony.

W celu obrony wynajmuje prestiżową prawniczkę Virginię Goodman, specjalizującą się w przygotowywaniu niepodważalnych linii obrony. Spotykają się w apartamencie, gdzie Virginia zmusza Adriána do dokładnego przeanalizowania całej historii. W miarę jak opowiada o swoim romansie z Laurą, okazuje się, że kluczowym wydarzeniem jest wypadek samochodowy, który miał miejsce kilka miesięcy wcześniej – wtedy potrącili młodego mężczyznę i zdecydowali się ukryć jego ciało.

Przesłuchanie zamienia się w grę psychologiczną, w której pojawiają się kolejne wersje wydarzeń, manipulacje i zwroty akcji. Im bardziej Virginia naciska na Adriána, tym więcej tajemnic wychodzi na jaw, aż w końcu dochodzi do szokującego finału.

Gdzie obejrzeć "Contratiempo"?

Film "Contratiempo" (znany również jako "Niewidzialny gość") jest dostępny do obejrzenia na kilku platformach streamingowych w Polsce. Oto aktualne opcje:

Player.pl : Możliwość wypożyczenia filmu za 10,00 zł.

TVP VOD : Film dostępny do wypożyczenia za 8,00 zł.

Canal+: Dostępny od 6 stycznia 2025 roku; wypożyczenie w cenie 12,99 zł.

Filmy podobne do "Contratiempo"

Jeśli podobał Ci się "Contratiempo", oto kilka podobnych filmów pełnych intryg, zwrotów akcji i napięcia psychologicznego:

"El Cuerpo" (2012) – "Ciało"

Reżyser: Oriol Paulo

Fabuła: Po tajemniczym zniknięciu zwłok z kostnicy detektyw odkrywa skomplikowaną sieć kłamstw i manipulacji. "La Cara Oculta" (2011) – "Sekret jej oczu"

Reżyser: Andrés Baiz

Fabuła: Młody dyrygent i jego dziewczyna przeprowadzają się do nowego domu, gdzie zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. "Gone Girl" (2014) – "Zaginiona dziewczyna"

Reżyser: David Fincher

Fabuła: Kobieta znika w tajemniczych okolicznościach, a jej mąż staje się głównym podejrzanym. "Prisoners" (2013) – "Labirynt"

Reżyser: Denis Villeneuve

Fabuła: Ojciec na własną rękę szuka córki, która została porwana – ile jest w stanie poświęcić, by odkryć prawdę? "Shutter Island" (2010) – "Wyspa tajemnic"

Reżyser: Martin Scorsese

Fabuła: Detektyw bada sprawę zaginionej pacjentki w szpitalu psychiatrycznym – rzeczywistość zaczyna się rozmywać.

