Azjatyckie seriale Netfliksa podbijają platformę. Dziś większość użytkowników ze Stanów Zjednoczonych czy Europy zna „Squid Game”. Produkcja Hwanga Dong-hyuka stała się międzynarodowym fenomenem i pobiła szereg rekordów. Sam reżyser nie był przygotowany na taki skok popularności. Przygotowanie kontynuacji kosztowało go mnóstwo stresu z uwagi na oczekiwania. Jednak na tej serii świat się nie kończy. Kolejnym serialem, który wywalczył sobie mocną pozycję niemal w każdym kraju jest „Hellbound”. To wstrząsający tytuł, utrzymany w gatunku horroru. Porusza takie tematy jak religia, moralność oraz wpływ mediów na świat.

„Hellbound” – Koreański serial Netflixa, który podbił świat

„Hellbound” to południowokoreański serial dostępny na platformie Netflix, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Serial oparty jest na webtoonie o tym samym tytule autorstwa Yeon Sang-ho i Choi Gyu-seoka. Fabuła skupia się na tajemniczych istotach nadprzyrodzonych, które pojawiają się na Ziemi, aby skazać ludzi na piekło, co prowadzi do wzrostu wpływów grupy religijnej zwanej Nową Prawdą.

O czym jest serial „Hellbound”?

Akcja „Hellbound” rozgrywa się w alternatywnej wersji współczesnej Korei Południowej, gdzie nadprzyrodzone istoty niespodziewanie pojawiają się, aby wydawać wyroki skazujące ludzi na piekło. Te przerażające wydarzenia prowadzą do powstania grupy religijnej o nazwie Nowa Prawda, która interpretuje te zjawiska jako boską interwencję. Serial porusza tematy takie jak wiara, moralność oraz wpływ mediów na społeczeństwo.

W głównych rolach występują:

Yoo Ah-in jako Jeong Jin-soo, charyzmatyczny lider kultu Nowa Prawda.

Kim Hyun-joo jako Min Hye-jin, odważna prawniczka kwestionująca działania Nowej Prawdy.

Park Jung-min jako Bae Young-jae, producent telewizyjny próbujący odkryć prawdę stojącą za nadprzyrodzonymi wydarzeniami.

Won Jin-ah jako Song So-hyun, żona Bae Young-jae, zmagająca się z osobistymi tragediami w obliczu chaosu.

Yang Ik-june jako Jin Kyeong-hoon, detektyw prowadzący śledztwo w sprawie tajemniczych zgonów.

W drugim sezonie rolę Jeong Jin-soo przejął Kim Sung-cheol.

Inne seriale podobne do „Hellbound”

Jeśli podobał Ci się „Hellbound”, to warto sprawdzić inne seriale, które łączą elementy horroru, thrillera i komentarza społecznego. Oto kilka propozycji:

1. „Sweet Home” (2020 - ) – Apokaliptyczny horror o nastolatku, który wraz z sąsiadami walczy o przetrwanie, gdy ludzie zaczynają zamieniać się w potwory. Serial, podobnie jak „Hellbound”, oparty jest na popularnym webtoonie.

2. „The Cursed” (2020) – Thriller paranormalny, w którym dziennikarka odkrywa, że potężna korporacja technologiczna jest powiązana z nadprzyrodzonymi siłami.

3. „Kingdom” (2019 - ) – Połączenie horroru z historycznym dramatem. W średniowiecznej Korei tajemnicza zaraza zamienia ludzi w zombie, a książę korony próbuje uratować swój lud.

4. „The Silent Sea” (2021) – Sci-fi z elementami horroru. Ekipa badawcza zostaje wysłana na Księżyc, gdzie musi odkryć tajemnicę porzuconej stacji badawczej.

5. „Dark” (2017 - 2020) – Niemiecki thriller sci-fi o podróżach w czasie i mrocznych sekretach małego miasteczka. Ma podobnie ciężką atmosferę jak „Hellbound”.

6. „The Leftovers” (2014 - 2017) – Dramat psychologiczny o świecie, w którym nagle znika 2% populacji, a ludzie próbują znaleźć sens w nowej rzeczywistości.

7. „Marianne” (2019) – Francuski horror o pisarce, której koszmary zaczynają ożywać i prześladować jej rodzinne miasto.

