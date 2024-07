2 z 5

Straight Outta Compton



Amerykańska odpowiedź na „Jesteś Bogiem”. Żart.



„Straight Outta Compton” to jeden z największych hitów letniego sezonu kinowego w Stanach Zjednoczonych. Sukces filmu tym większy, że chyba nikt się go nie spodziewał. Do tego jest poparty pozytywnymi opiniami krytyków, co nie tak często idzie w parze z dobrym wynikiem kasowym.



Film F. Gary'ego Graya (reżysera m.in. „Piątku”, przy którym współpracował już z bohaterem „Straight Outta Compton” Ice'em Cube'em) to przedstawiciel modnego ostatnio gatunku – filmu biograficznego. Jego bohaterami są członkowie kultowego składu N.W.A., który w latach 80. wylansował modę na gangsta rap. Brzmiąca ostrymi dźwiękami i zaangażowanymi w problemy rasowe tekstami opowieść zabierze nas prosto do amerykańskich gett i wiele wskazuje na to, że będzie to wycieczka warta ceny biletu.



Werdykt: Nie tylko dla fanów rapu



Zwiastun: