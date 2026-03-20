Filip Chajzer dał się poznać szerszej publice nie tylko jako syn jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich prezenterów Zygmunta Chajzera. W ubiegłych lata sam zaangażował się w działalność telewizyjną, a teraz ogłosił swoje kolejne zawodowe plany związane z mediami. Gdzie tym razem spróbuje swoich sił?

Filip Chajzer wraca do telewizji

Filip Chajzer w ostatnich latach swojego życia zaangażował się w prowadzenie sieci małych lokali gastronomicznych serwujących kebab. Chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami przedsiębiorcy w mediach społecznościowych, przedstawiając tworzenie biznesu od kulis. Jak się okazuje, teraz zdecydował się na kolejne wyzwanie, tym razem nawiązujące do jego wcześniejszego doświadczenia w tradycyjnych mediach.

Filip Chajzer dołączył do zespołu programu śniadaniowego Polsatu "Halo tu Polsat" jako reporter. To powrót do pracy przy materiałach realizowanych w terenie i jednocześnie kolejny zawodowy krok po ostatnich miesiącach, w których rzadziej pojawiał się w telewizji. Informacje o współpracy pojawiły się w mediach, a sam Chajzer dodatkowo pokazał kulisy nowej pracy na swoim Instagramie.

Tematy leżą na ulicy. Jeśli na twojej też, to podeślij. Przyjedziemy - napisał na Instagramie Filip Chajzer.

W mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z operatorem kamery. Na ujęciach widoczna jest kostka mikrofonowa z logo "Halo tu Polsat", co szybko zostało odebrane jako jasny sygnał, że projekt już jest w realizacji. Z przekazywanych informacji wynika, że jego zadaniem mają być reportaże dla programu, a pierwsze materiały mają pojawić się wkrótce na antenie.

Filip będzie robił reportaże dla ''Halo tu Polsat''. On to uwielbia, jest w tym świetny i kierownictwo Polsatu wie o tym doskonale. Pierwsze materiały już niedługo na antenie. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie ''romans'', który przerodzi się w coś więcej i czy Filip na dłużej zostanie w śniadaniówce. Są na to szanse, ale tak naprawdę to on o tym zdecyduje mówi Plejadzie osoba współpracująca z produkcją ''Halo tu Polsat''.

Medialna przeszłość Filipa Chajzera

Spekulacje powrotu do mediów Filipa Chajzera w końcu stały się faktem. Przypominamy, że Filip Chajzer był związany z TVN już w latach 2009-2023. Zaczynał jako reporter w TVN Warszawa, a później pracował w "Dzień dobry TVN". W 2019 roku dołączył do grona gospodarzy programu śniadaniowego stacji. W 2024 roku wystąpił w show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i odpadł w czwartym odcinku. W tańcu towarzyszyła mu Hanna Żudziewicz, która bierze udział również w obecnej edycji tanecznego show. Kolejnego medialnego projektu Filip Chajzer podjął się jesienią 2023 roku, kiedy to z Agnieszką Kołodziejską prowadził w Radiu Zet audycję "Na luzie w Radiu Zet".

