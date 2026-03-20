Filip Chajzer i Małgorzata Ohme w 2023 roku oboje pożegnali się z TVN, gdzie pełnili rolę prowadzących porannego pasma. Z czasem doszło do ponownego kontaktu między prezenterami. Spotkali się w podcaście Małgorzaty Ohme, a wywiad został wyemitowany pod koniec lutego 2026 roku. W mediach pojawiła się też informacja, że wcześniej Filip pojawił się na jej wieczorku poetyckim. Co tym razem ogłosili światu?

Małgorzata Ohme i Filip Chajzer wracają do telewizji

To już oficjalne, że wiosenny sezon "halo tu polsat" przynosi ważne roszady w zespole. W nadchodzący weekend na antenie pojawią się Małgorzata Ohme i Filip Chajzer. To powrót, który od razu przyciąga uwagę widzów nie tylko ze względu na znane nazwiska, lecz także powierzone im nowe zadania. W jakich rolach sprawdzą się tym razem?

Małgorzata Ohme dołącza do grona stałych ekspertów "halo tu polsat" i rusza z autorskim cyklem "Zakochaj się w sobie". W ramach regularnych rozmów ma skupiać się na budowaniu lepszej samooceny oraz wewnętrznej siły, a także na tematach uniezależniania się, relacji między pokoleniami i powrotu do równowagi po trudnych doświadczeniach. Po wejściu na antenę ma utrzymywać kontakt z widzami w mediach społecznościowych podczas live’ów.

Filip Chazjer będzie rozwijać się medialnie w roli reportera. Prezenter przekazał radosne wieści, pokazując na swoim Instagramie kulisy nagrywania pierwszych ujęć dla porannego programu. W zapowiedziach jego przyszłych materiałów podkreśla się formułę opartą na spotkaniach z napotkanymi osobami i pokazaniu ich perspektywy oraz codziennych doświadczeń związanych z nadejściem nowej pory roku.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyć będzie można Chajzera i Ohme w Polsacie?

Pierwsze spotkanie widzów Polsatu z Małgorzatą Ohme oraz jej nowym formatem odbyło się w porannym wydaniu "halo tu polsat" 20 marca. Dzień później, bo 21 marca, telewidzowie będą mogli zobaczyć pierwszy przygotowany w polsatowskiej redakcji reportaż Filipa Chajzera. Jak już wiadomo, materiał skupiać będzie się na pierwszych oznakach wiosny.

