Filip Chajzer po tragicznej śmierci swojego syna wrócił do pracy w Dzień Dobry TVN. Z powrotu dziennikarza ucieszyli się jego fani, którzy wciąż go wspierają i dopingują. Ostatnio Chajzer na portalu społecznościowym pochwalił się, że wziął udział z jednym z warszawskich biegów. Jak się później okazało, w trakcie biegu nagrywał swój kolejny reportaż dla śniadaniowej telewizji.

Reklama

We wtorek Filip pokazał filmik w którym próbuje zrozumieć fanów biegania, którzy co jakiś czas korkują miasto. Reportaż, jak zwykle był pełen optymistycznych wątków. Jednak to jego zakończenie wywołało największe emocje nie tylko wśród fanów dziennikarza ale i w nim samym.

Wzruszony Filip Chajzer

W ostatnich minutach materiału widzimy Filipa Chajzera, który rozmawia z jednym z uczestników biegu, który wystartował z małym dzieckiem w wózku. Chajzer zapytał go, co dał mu udział w maratonie. Mężczyzna przyznał, że najważniejsze było dla niego, że mógł dzięki temu zyskać jedność z dzieckiem. Dziennikarz przytulił swojego rozmówcę i wyraźnie wzruszony skomentował to słowami:

-Nawet nie wiesz, jak Ci zazdroszczę.

Pod filmem, którym pochwalił się Filip Chajzer pojawiło się pełno komentarzy w których jego fani przyznają, że doprowadził ich do łez.

- Wzruszający finał, Filip Chajzer jesteś wielki!

- Filip, finał rozwala na łopatki... Jesteś Wielki! ściskam najmocniej jak potrafię!

- Filip bardzo się wzruszyłam. Jak dobrze, że jesteś - Nic nowego nie dodam- wzruszyłam się- łzy same poleciały... Filip trzymaj się MOCNO!!!!!

Zobacz również: Filip Chajzer spędza aktywnie weekend. Pochwalił się pierwszym medalem

Zobacz także

Filip Chajzer

Filip Chajzer

Reklama