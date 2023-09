Filip Chajzer ponownie zaskoczył swoich fanów? Jak donoszą media, serce znanego dziennikarza jest już na dobre zajęte, bo ten miał oświadczyć się swojej nowej dziewczynie w bardzo romantycznych okolicznościach! Kim jest wybranka Filipa Chajzera? Gospodarz "Dzień Dobry TVN" już nie ukrywa swoich uczuć. Filip Chajzer oświadczył się na wakacjach? Jeżeli chodzi o życie uczuciowe, ostatni rok był dla syna Zygmunta Chajzera naprawdę burzliwy. Rozstanie Filipa Chajzera z Małgorzatą Walczak nie obyło się bez skandalu w tle, bo do sieci trafiły zdjęcia dziennikarza, na którym wymienia czułe pocałunki z tajemniczą brunetką. To jednak nie ona okazała się jego wybranką. W październiku wyszło na jaw, że Filip Chajzer ma nową dziewczynę, w której jest szaleńczo zakochany. Taka miłość może zdarzyć się tylko raz... na zawsze - zdradził w rozmowie z Faktem. Co więcej, ta dwójka szybko zaczęła stawiać kolejne, poważne kroki. Choć ich znajomość trwa niecałe dwa miesiące, para już zdążyła ze sobą zamieszkać, a nawet założyć wspólne konto na Instagramie, na którym dokumentują życie swoich czworonożnych pupili. Ostatnio Filip Chajzer i jego nowa dziewczyna - niejaka Julia - wybrali się razem na egzotyczne wakacje do Dominikany, a jak donosi Pudelek.pl, to właśnie tam miało dojść do zaręczyn. Filip nie robi z tego tajemnicy. Jeszcze na urlopie pochwalił się w redakcji zaręczynami i przesłał kilku osobom zdjęcie, na którym szczęśliwa Julia pokazuje pierścionek zaręczynowy - zdradziła w rozmowie z portalem osoba z "Dzień Dobry TVN". Co więcej, w ostatnich raz podczas rozmowy z serwisem " Dzień Dobry TVN " na temat zmiany koloru włosów na blond, prezenter przyznał, że "narzeczona jest zachwycona tą metamorfozą". Myślicie,...