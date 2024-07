Filip Chajzer pochwalił się swoim weekendowym sukcesem! W niedzielę dziennikarz postanowił wziąć udział w jednym z warszawskich biegów. Na koniec Chajzer otrzymał medal. Pierwszy w życiu! Nie jest tajemnicą, że prezenter od zawsze prowadził aktywny tryb życia, ale jego główną pasją była jazda na rowerze.

Niedawno na swoim profilu na Facebooku dziennikarz pochwalił się też innym swoim hobby. Zamieścił zdjęcie starej łodzi, którą zamierza odrestaurować i najprawdopodobniej trochę popływać z przyjaciółmi. Fani bardzo dopingują Filipa i w komentarzach pojawia się bardzo dużo słów wsparcia. Na szczęście po tragedii jaka go spotkała, dziennikarz powoli staje na nogi, o czym świadczy powrót do pracy.

Filip Chajzer aktywnie spędził weekend

Pierwszy w życiu Posted by Filip Chajzer on 4 października 2015

Niedawno znalazł też inną pasję

Podobno dobrze jest mieć hobby. Mnie hobby znalazło samo. Dostałem łódź. Rocznik 1981, made in DDR. Imię już mam, nazwę...

Posted by Filip Chajzer on 1 października 2015