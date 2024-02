Już 3.03 rusza najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami", w której wystąpią między innymi Roksana Węgiel, Maffashion czy Filip Chajzer. Niedawno odbyła się ramówka Polsatu, na której byli prezentowani uczestnicy oraz tancerze. Jednak podczas ramówki gwiazdy nie wiedziały z kim sparowała je produkcja. Ta informacja jest nadal owiana dużą tajemnicą, ale my już wiemy!

Filip Chajzer zatańczy ze znaną tancerką "TzG"? Nowe zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości

Od kilku dni wszystkie gwiazdy przygotowują się do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Na ten moment nie mogą jeszcze powiedzieć z kim połączyła je produkcja, jednak w kuluarach mówi się jakie zestawienia zobaczymy w marcu na parkiecie tanecznego show. Oprócz oczywistej pary, jaką stworzyli w "TzG" Roxie Węgiel i Michał Kassin, wiemy również o Michale Danilczuku, który zatańczy z Maffashion czy Marcinie Hakielu w duecie z Dagmarą Kaźmierską. Kolejną parą są Adam Kszczot oraz Kasia Vu Manh.

Fanów jednak zastanawia z kim tańczy Filip Chajzer, ponieważ prezenter nie ukrywa, że nie radzi sobie świetnie na parkiecie, a jego partnerka powinna wykazać się ogromem cierpliwości w przygotowaniu go do tanecznego show. Wszystko wskazuje na to, że właśnie taką cierpliwością musi wykazać się uwielbiana przez widzów Hanna Żudziewicz, z którą Filip będzie dzielił parkiet "Tańca z Gwiazdami".

Hania Żudziewicz to doświadczona tancerka oraz trenerka, która wygrała szóstą edycję "Tańca z Gwiazdami" wraz z aktorem Robertem Wabichem. Teraz, według naszych informacji, pod swoje skrzydła weźmie Filipa Chajzera.

Ostatnio para została nakryta przez paparazzi, gdy wychodziła z sali treningowej, więc nie ma już wątpliwości, że to właśnie oni stworzą parę taneczną w tej edycji show.

Podoba Wam się takie zestawienie? Koniecznie zobaczcie galerię zdjęć poniżej.

