Ostatni okres był dla Filipa Chajzera bardzo ciężki. Jednak po stracie syna dziennikarz postanowił nie poddawać się i prawdopodobnie niedługo znowu go zobaczymy na antenie Dzień Dobry TVN. Na jego profilu na Facebooku przez bardzo długi czas była cisza, ale teraz Chajzer postanowił odezwać się do tysięcy fanów, którzy go wspierają:

Z całego serca dziękuję za Wasze wsparcie, jest dla mnie cholernie ważne. Szczególnie wtedy, kiedy walczę o każdą sekundę i minutę chęci do życia. Dawno się nie widzieliśmy... co u Was?

Filip Chajzer po śmierci syna

To drugi post dziennikarza na fanpage'u od czasu smutnej wiadomości o śmierci jego syna Maksa. Z krążących w mediach plotkach można jednak wywnioskować, że powoli Chajzer stara się stanąć na nogi. My bardzo trzymamy kciuki za szybki powrót Filipa do pracy.

Filip Chajzer na planie "Małych Gigantów"

Filip Chajzer w "Małych Gigantach"

Filip Chajzer w Dzień Dobry TVN