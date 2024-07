Filip Chajzer nie poprowadzi "Małych Gigantów"! W "Fakcie" pojawiły się informacje, że koleżanki dziennikarza z programu - Agnieszka Chylińska oraz Katarzyna Bujakiewicz, proszą go o poprowadzenie drugiej edycji, która już wiosną. Filip ostro skomentował te plotki na swoim Facebooku.

Chajzer ma już dość publikacji w tabloidzie na swój temat. Na Facebooku wydał krótkie, ale mocne oświadczenie:

Dzwoniła; mama, doradca z banku, Paweł operator, mój kumpel kruszyna dzwonił, ba! sklep z oponami dzwonił i dentystka też. Sprawdzam listę... Bujakiewicz i Chylińskiej brak. A może KRULE dziennikarstwa z Faktu zadzwonią do swojej dupy i sprawdzą czy zmieszczą się tam ich gówniane bzdety, które codziennie wymyślają ... ? A później niech do swoich dup zadzwoni reszta matolstwa, która to gówno cytuje