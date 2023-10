Przez ostatnich kilka tygodni głośno było o zmianach w "Dzień Dobry TVN". Ze śniadaniówki zniknęła aż piątka prowadzących, zapowiedziano też nową godzinę emisji i remont całego studia. Teraz w końcu program ukazał się w nowej odsłonie. Nie wszyscy są zadowoleni z efektu.

Kiedy w czerwcu media obiegła informacja, że z "Dzień Dobry TVN" żegnają się Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Andrzej Sołtysik i Anna Kalczyńska wiele widzów było w dużym szoku. Spodziewano się, że w zamian do śniadaniówki dołączą inne znane nazwiska, jednak nic takiego się nie wydarzyło. W show pozostały trzy dobrze znane pary, za to program zaczyna się o 15 minut wcześniej i trwa kwadrans dłużej. Całkowicie zmieniono też wygląd studia podczas remontu, który trwał przez ostatnie trzy tygodnie.

- Oczywiście to studio znajduje się w tym samym miejscu co dotychczas, ale wygląda zupełnie inaczej. Jest bardzo nowoczesne, a zarazem bardzo ciepłe. Czuję się tam jak we własnym domu. (...) Jest dużo drewna, są kolory ziemi, jest piękna kuchnia w miejscu, gdzie dotychczas była scena, więc wszystko zostało wywrócone do góry nogami, a mimo to wszystko jest na swoim miejscu. Zrobimy zdecydowanie więcej kroków, bo teraz od kuchni do miejsca, gdzie mamy newsy, mamy kilka dobrych kroczków do zrobienia - mówiła Paulina Krupińska w rozmowie z "Plejadą".